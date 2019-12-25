В электричке Тверь - Москва трое мужчин до потери сознания изнасиловали женщину

К женщине подошли неизвестные мужчины, избили, а затем изнасиловали.

В электричке из Твери в Москву трое мужчин изнасиловали и избили молодую женщину.

Издание "Агентство городских новостей Москва" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что полиция ведет проверку по факту группового изнасилования 32-етней женщины в электричке. Сообщается, что в полицию из больницы поступило сообщение, что к ним поступила женщина, с характерными повреждениями от насильственных действий сексуального характера.

Женщина пояснила в больнице, что 12 февраля она ехала в электричке из Твери в Москву, когда к ней подошли трое неизвестных ей мужчин. Они сначала избили ее, а затем изнасиловали. Очнулась женщина только 13 числа в каком-то поезде и попросила вызвать ей "скорую". Больше женщина ничего не помнит.

В ряде СМИ сообщается, что женщина была сильно пьяна. Писать заявление пострадавшая отказалась, но полиция все равно ведет проверку по данному факту.

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