В Ростовской области военный-маньяк душил, насиловал, а затем убивал женщин

На счету серийного маньяка и убийцы 6 изнасилований и 5 убийств. Одной жертве удалось спастись после активного сопротивления.

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела серийного маньяка-убийцы.

Следком сообщает, что в Ростовской области завершено следствие в отношении Давида Сарабашяна. Будучи военным, он самовольно покидал воинскую часть и совершал свои страшные преступления. Так, например, в октябре 2018 года он накинул куртку на шею незнакомой 25-летней девушке. Когда та потеряла сознание, он изнасиловал жертву и задушил, а затем ограбил. Когда его удалось задержать, выяснилась его причастность к другим аналогичным преступлениям. Некоторые из них он совершил еще в 2000 году.

Всего на счету садиста-маньяка не менее 6 изнасилований и 5 убийств. Одной из жертв удалось спасти свою жизнь активным сопротивлением. Психиатрическая экспертиза установила, что мужчина вменяемый. У него имеются психические отклонения в сексуальных предпочтениях в сторону садизма.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.

Видео: Следком