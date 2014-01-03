"Масштабное снабжение": в США сравнили траты на Израиль и Украину

В отличие от Украины Израиль нуждается лишь в скромной финансовой помощи в размере двух или трех миллиардов долларов. Соответствующее мнение в эфире телеканала Fox News высказал бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман. Экс-дипломат уточнил, что для еврейского государства Вашингтон заранее выделял денежные средства, однако атака со стороны ХАМАС оказалась неожиданной и беспрецедентной. Иностранный специалист указал на то, что не стоит сравнивать нужды ВСУ и Израиля, так как речь идет о совершенно разных темах.
Нужно масштабное снабжение, много новых боеприпасов взамен израсходованных. Возможность противостоять Ливану в случае каких-либо поползновений с его стороны. Больше (ракет для. – ред.) "Железного купола". Много всего.
Дэвид Фридман, экс-посол США
Посол в Израиле назвал ключом к миру урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной.
Фото и видео: FOX News
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