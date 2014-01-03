"Масштабное снабжение": в США сравнили траты на Израиль и Украину

Дэвид Фридман оценил помощь, которая требуется еврейскому государству.

В отличие от Украины Израиль нуждается лишь в скромной финансовой помощи в размере двух или трех миллиардов долларов. Соответствующее мнение в эфире телеканала Fox News высказал бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман. Экс-дипломат уточнил, что для еврейского государства Вашингтон заранее выделял денежные средства, однако атака со стороны ХАМАС оказалась неожиданной и беспрецедентной. Иностранный специалист указал на то, что не стоит сравнивать нужды ВСУ и Израиля, так как речь идет о совершенно разных темах.

Нужно масштабное снабжение, много новых боеприпасов взамен израсходованных. Возможность противостоять Ливану в случае каких-либо поползновений с его стороны. Больше (ракет для. – ред.) "Железного купола". Много всего. Дэвид Фридман, экс-посол США

Посол в Израиле назвал ключом к миру урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной.

Фото и видео: FOX News