Посол в Израиле назвал ключом к миру урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной

Анатолий Викторов оценил предложения по решению кризисной ситуации на Ближнем Востоке.

Мирное урегулирование палестино-израильского конфликта является ключом к миру на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в рамках выступления на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященной развитию конфликта между еврейским государством и Палестиной, сделал посол Анатолий Викторов. Дипломат заметил, что важно разработать процессы по нормализации отношений и установить добрососедские отношения между еврейским государством и радикальным движением ХАМАС в регионе.

Невозможно достичь стабильного мира на Ближнем Востоке без решения палестино-израильского конфликта, одного из самых застарелых в нашей современной истории, который подпитывает и напряженность в регионе, и радикальные настроения за его пределами. Анатолий Викторов, посол РФ в Израиле

Посол уточнил, что российская дипломатия намерена продолжить последовательный принципиальный курс на поиск решения этого кризиса на основе принципа создания двух государств для двух народов. В Москве призвали стороны конфликта незамедлительно прекратить боестолкновения вокруг сектора Газа и отказаться от неконтролируемой фазы эскалации.

Посол России в Израиле оценил возможность эвакуации сотрудников дипмиссии.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"