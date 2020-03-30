Посол России в Израиле оценил возможность эвакуации сотрудников дипмиссии

Анатолий Викторов

Персонал российского посольства в Израиле готов к эвакуации, но в настоящее время необходимости в ее проведении пока что не фиксируется. Соответствующее заявление в рамках выступления на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященной развитию конфликта между еврейским государством и Палестиной, сделал посол Анатолий Викторов.

О посольстве могу сказать, во-первых, все сотрудники живы-здоровы, слава богу, разумеется, в состоянии готовности к эвакуационным мероприятиям, которые пока, на сегодняшний момент, для сотрудников посольства и других... учреждений пока не просматриваются. Анатолий Викторов, посол РФ в Израиле

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Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"