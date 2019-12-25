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"Меги" могут открыть после 15 июня
Сегодня, 18:15
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smirenny

"Меги" могут открыть после 15 июня

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Вопрос решается совместно с Роспотребнадзором.

Открывать ли "Меги", власти региона думают совместно со специалистами из Роспотребнадзора. Об этом сообщил Александра Дрозденко в своем Instagram.

У главы региона поинтересовались, открoют ли "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" после первого этапа снятия ограничительных мер, то есть после 15 июня. Губернатор ответил, что вопрос решается. 

Ранее появилась информация, что "МЕГИ" в области откроют на третьем этапе снятия ограничений. 

Напомним, что часть магазинов в ТЦ "Мега" снова открылась 15 мая.

Фото: "Мега Дыбенко" / ВКонтакте

Теги: ленобласть, мега, меги, тц мега
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Новости Ленинградской области,

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