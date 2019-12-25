"МЕГИ" в области откроют на третьем этапе снятия ограничений

Сейчас в регионе проходит первый этап.

Как стало известно в субботу, 30 мая, "МЕГА Дыбенко" и "МЕГА Парнас" откроются в Ленобласти на третьем этапе снятия ограничений. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач по региону Ольга Историк.

На первом этапе учитывается коэффициент распространения инфекции (сколько человек смог заразить один больной пациент до изоляции), на втором этапе учитываются показатели свободного коечного фонда, на третьем – охват тестирования населения.

Историк поделилась, что сейчас в регионе коэффициент составляет единицу, а это значит что наступил первый этап снятия ограничений.

Напомним, что часть магазинов в ТЦ "Мега" снова открылась, однако их затронули эвакуации.

Фото: Piter.TV