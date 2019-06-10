Часть магазинов в ТЦ "МЕГА" снова открылась

Теперь покупатели могут покупать только товары первой необходимости.

Согласно новому решению Правительства Ленинградской области с 17 мая в МЕГЕ Дыбенко и МЕГЕ Парнас открылись магазины, деятельность которых разрешена новым постановлением. Оба торговых центра будут продолжать работу в строгом соответствии с текущими требованиями органов власти.

Теперь покупатели могут покупать только товары первой необходимости. Остальные магазины закрыты до дальнейших распоряжений.

Напомним, что МЕГИ открылись ещё 15 мая, но после двух дней работы было принято решение снова их закрыть: проверка показала многочисленные нарушения.

Сейчас усилена частота дезинфекций всех помещений ТЦ, а также установлены вендинговые автоматы. Сотрудники магазинов работают в масках и перчатках.

Ранее мы сообщили, что губернатор Ленобласти заявил о закрытии двух центров "Мега".

Фото: МЕГА Дыбенко / ВКонтакте