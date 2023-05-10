В ТЦ "Мега Парнас" на месте IKEA будет склад "Мегамаркета"

Изначально под склад отдадут треть арендуемой площади.

Склад маркетплейса "Мегамаркет" займет место бывшего магазина IKEA в торговом центре "Мега Парнас". Открытие планируется до конца октября, пишет "РБК Петербург".

Изначально под склад отдадут треть арендуемой площади. В нем будет поддерживаться опция "доставка по клику" в день оформления заказа. Доставлять товары хотят в ближайшие районы города.

В "Меге Парнас" магазин IKEA занимал 26 тыс. "квадратов".

Ранее мы рассказывали о том, что в торговых центрах Петербурга откроется аналог Zara Home и IKEA – Madame Coco.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)