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В ТЦ "Мега Парнас" на месте IKEA будет склад "Мегамаркета"
Сегодня, 8:15
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В ТЦ "Мега Парнас" на месте IKEA будет склад "Мегамаркета"

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Изначально под склад отдадут треть арендуемой площади.

Склад маркетплейса "Мегамаркет" займет место бывшего магазина IKEA в торговом центре "Мега Парнас". Открытие планируется до конца октября, пишет "РБК Петербург". 

Изначально под склад отдадут треть арендуемой площади. В нем будет поддерживаться опция "доставка по клику" в день оформления заказа. Доставлять товары хотят в ближайшие районы города. 

В "Меге Парнас" магазин IKEA занимал 26 тыс. "квадратов".

Ранее мы рассказывали о том, что в торговых центрах Петербурга откроется аналог Zara Home и IKEA – Madame Coco. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: ikea, мега парнас, мегамаркет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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