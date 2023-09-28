В торговых центрах Петербурга откроется аналог Zara Home и IKEA

Первая точка открылась в ТЦ "Мега Дыбенко".

В Петербурге 11 сентября в торговом центре "Мега Дыбенко" заработал турецкий магазин товаров для дома Madame Coco. До конца месяца в Северной столице откроется еще одна его точка, пишет "РБК Петербург".

Под Madame Coco арендовано свыше 400 "квадратов", ранее эти площади занимал "Иль де Ботэ". В новом магазине продают текстиль, посуду, аксессуары для дома и предметы интерьера.

Вторая точка бренда откроется в торгово-развлекательном комплексе "Радуга" на проспекте Космонавтов. В нем Madame Coco займет 245 "квадратов".

Ранее на улице Фучика заработал другой аналог IKEA – "НОНТОН для Дома".

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)