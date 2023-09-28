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В торговых центрах Петербурга откроется аналог Zara Home и IKEA
Сегодня, 13:56
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В торговых центрах Петербурга откроется аналог Zara Home и IKEA

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Первая точка открылась в ТЦ "Мега Дыбенко".

В Петербурге 11 сентября в торговом центре "Мега Дыбенко" заработал турецкий магазин товаров для дома Madame Coco. До конца месяца в Северной столице откроется еще одна его точка, пишет "РБК Петербург"

Под Madame Coco арендовано свыше 400 "квадратов", ранее эти площади занимал "Иль де Ботэ". В новом магазине продают текстиль, посуду, аксессуары для дома и предметы интерьера. 

Вторая точка бренда откроется в торгово-развлекательном комплексе "Радуга" на проспекте Космонавтов. В нем Madame Coco займет 245 "квадратов". 

Ранее на улице Фучика заработал другой аналог IKEA – "НОНТОН для Дома". 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: аналог ikea, мега дыбенко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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