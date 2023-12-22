В Петербурге заработает магазин "Гуд лакк" с мебелью бывших поставщиков IKEA

На данный момент сеть ищет подходящее помещение площадью порядка 1 тыс. "квадратов".

В Петербурге к концу 2024 года откроется первый магазин сети "Гуд лакк" с товарами бывших поставщиков IKEA. Об этом 22 мая пишет "Петербургский дневник".

На данный момент сеть ищет подходящее помещение площадью порядка 1 тыс. "квадратов", отметил руководитель розничного подразделения проекта "Гуд лакк" Антон Колчин. Магазин могут разместить в одном из торговых центров или в специализированном мебельном.

Кроме того, в Петербурге у сети будет склад для того, чтобы у покупателей появилась возможность забирать мебель в день покупки. Планируется, что к 2025 году число магазинов "Гуд лакк" вырастет до трех.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургскому НИИ удалось отсудить у IKEA 1,3 млрд рублей за отказ строить ТЦ.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)