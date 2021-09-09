На улице Фучика в Петербурге заработает аналог IKEA

Магазин мебели расположится на площади 7 тыс. "квадратов".

В Центре мебели и интерьера "Кубатура" в Петербурге 6 июля заработает аналог шведской сети IKEA, которая ушла с рынка РФ, "НОНТОН для Дома". Об этом рассказали в пресс-службе компании.

На улице Фучика, 9, горожан будут ожидать шоу-программа и розыгрыш призов. Для детей обещают бесплатное мороженое, развлекательную программу.

По информации "Делового Петербурга", магазин мебели расположится на площади 7 тыс. "квадратов".

"НОНТОН для Дома" – это совершенно новый формат мебельного магазина, где мы собрали все самое лучшее: огромный выбор, доступные цены, удобную навигацию и, конечно, вдохновляющую атмосферу. Сергей Носевич, основатель сети "НОНТОН для Дома"

Ранее мы сообщали о том, что в конце 2024 года в Петербурге откроется первый магазин сети "Гуд лакк" с товарами бывших поставщиков IKEA.

Фото: Telegram / НОНТОН