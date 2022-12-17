Экологический проект "Музей PRO мусор" прекращает работу в Петербурге

Закрытие состоится 1 ноября.

Экологический проект "Музей PRO мусор", работавший два года, закроют в Петербурге 1 ноября. Об этом пишет РБК.

Музей открыли на парковке ТЦ "Мега Дыбенко" летом 2021-го. Инвестиции в проект составили порядка 30 млн рублей.

За два года существования целевые показатели посещаемости музея не были достигнуты. Так, в 2022-м планировалось, что в "Музей PRO мусор" будут приходить около 5 тыс. человек в месяц, однако число реализованных билетов достигло отметки в 1,5 тыс.

После "ковидных" ограничений, СВО, ухода ряда иностранных компаний, этот проект в ТЦ "Мега Дыбенко" превратился в далеко не самый проходимый объект. Герман Хильченко, руководитель и генеральный директор холдинга "Синергия +"

Площадь музея более 1 тыс. "квадратов". Концепция экспозиции заключается в том, что отходы – это не мусор, а сырье.

Ранее мы рассказывали о том, что с 2024 года цифровая платформа РЭО по торговле вторсырьем станет платной.

Фото: museumpromusor.ru