Экологический проект "Музей PRO мусор" прекращает работу в Петербурге

Экологический проект "Музей PRO мусор", работавший два года, закроют в Петербурге 1 ноября. Об этом пишет РБК.
Музей открыли на парковке ТЦ "Мега Дыбенко" летом 2021-го. Инвестиции в проект составили порядка 30 млн рублей.
За два года существования целевые показатели посещаемости музея не были достигнуты. Так, в 2022-м планировалось, что в "Музей PRO мусор" будут приходить около 5 тыс. человек в месяц, однако число реализованных билетов достигло отметки в 1,5 тыс.
После "ковидных" ограничений, СВО, ухода ряда иностранных компаний, этот проект в ТЦ "Мега Дыбенко" превратился в далеко не самый проходимый объект.
Герман Хильченко, руководитель и генеральный директор холдинга "Синергия +"
Площадь музея более 1 тыс. "квадратов". Концепция экспозиции заключается в том, что отходы – это не мусор, а сырье.
Ранее мы рассказывали о том, что с 2024 года цифровая платформа РЭО по торговле вторсырьем станет платной.
Фото: museumpromusor.ru
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