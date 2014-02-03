Около ТРК "Мега Дыбенко" мужчины с битами напали на Таджикистана уроженца

Врачи диагностировали у пациента колото-резаную рану правой половины грудной клетки, гемопневмоторакс, ранение сердца.

Вечером в пятницу, 16 декабря, около ТРК "Мега Дыбенко" 10 человек избили мужчину битами. По информации Piter.tv, дебоширами оказались мигранты.

Инцидент произошел в 22:09. Свидетелем случившегося стала петербурженка. Она оперативно вызвала полицию и скорую помощь. Пострадавшего доставили в Александровскую больницу. Врачи диагностировали у пациента колото-резаную рану правой половины грудной клетки, гемопневмоторакс, ранение сердца.

Когда правоохранители приехали на место драки, хулиганы уже убежали. На прилегающей территории установлены камеры видеонаблюдения, стражи порядка изучат видеозаписи.

Известно, что пострадавший жил и работал в Кудрово. На миграционном учете на территорииПетербурга и Ленобласти он не состоял.

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv