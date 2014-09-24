С 2024 года цифровая платформа РЭО по торговле вторсырьем станет платной

Зарегистрированные пользователи заранее получат сообщение об изменении статуса площадки.

С 1 января 2024 года электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) станет платной. Об этом сообщил телеканал "360".

Зарегистрированные пользователи заранее получат сообщение об изменении статуса площадки. Они смогут продлить подписку, внеся платёж.

Когда мы создавали цифровую платформу по торговле вторсырьем, целью было внедрить в отрасль настоящий инструмент экономики замкнутого цикла, которым смогут воспользоваться действующие участники рынка. Это востребованный и необходимый продукт, о чем говорят сами пользователи. Уверены, что с новыми правилами и условиями площадка будет становиться только эффективнее. Денис Буцаев, гендиректор РЭО

Как подчеркнул руководитель проекта ЭТП Заур Абдурахимов, в случае отказа от оплаты пользователи не смогут выставлять и смотреть лоты, а также принимать участие в аукционах. Всего подготовлено 3 тарифа (на месяц, полгода или год). Все они позволят создавать лоты на площадке, участвовать в торгах в качестве исполнителя, просматривать контактную информацию организаций, подписание договоров и протоколов. Тариф на месяц обойдётся в 5 тыс. рублей, за полгода нужно будет заплатить 30 тыс. рублей, а за год – 60 000 рублей. В последнем случае ЭТП предоставит пользователю услугу персонального менеджера.

Ранее РЭО запустил регистрацию на Российский экологический форум в Москве.

Фото: РЭО