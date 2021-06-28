Мероприятие будет состоять из двух частей: Молодежного дня и делового форума.

Российский экологический оператор (РЭО) запустил регистрацию на Российский экологический форум в Москве, который пройдет с 8-го по 11 октября. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, на форуме соберутся главные игроки сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Также сообщается, что в нынешнем году программу форума расширят дополнительными блоками. Мероприятие будет состоять из двух частей: Молодежного дня и делового форума.

Ранее мы сообщали, что в Приморье вложат в комплекс по сортировке ТКО более 600 млн рублей.

Фото: Piter.tv