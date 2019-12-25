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Белорусский аналог IKEA откроют в Ленобласти
Сегодня, 8:37
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Белорусский аналог IKEA откроют в Ленобласти

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Ассортимент будет состоять из качественной белорусской мебели и товаров для дома. 

Альтернатива IKEA "Да дому" готовится к запуску в Ленобласти. Там будут представлены мебель и товары для дома из Белоруссии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Ассортимент будет состоять из качественной белорусской мебели и товаров для дома. 

Дрозденко добавил, что с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым был подписан протокол заседания Совместной комиссии по развитию сотрудничества между страной и областью. В документе также упоминается участие белорусских компаний в строительстве модульных станций очистки воды и газовых котельных.

Ранее мы сообщили о том, что  Лукашенко заявил о возможности увеличить товарооборот с Ленобластью до $2 млрд.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ikea, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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