Белорусский аналог IKEA откроют в Ленобласти

Ассортимент будет состоять из качественной белорусской мебели и товаров для дома.

Альтернатива IKEA "Да дому" готовится к запуску в Ленобласти. Там будут представлены мебель и товары для дома из Белоруссии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Ассортимент будет состоять из качественной белорусской мебели и товаров для дома.

Дрозденко добавил, что с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым был подписан протокол заседания Совместной комиссии по развитию сотрудничества между страной и областью. В документе также упоминается участие белорусских компаний в строительстве модульных станций очистки воды и газовых котельных.

Ранее мы сообщили о том, что Лукашенко заявил о возможности увеличить товарооборот с Ленобластью до $2 млрд.

Фото: Правительство Ленобласти