По его словам, в стране найдутся потоки и возможности для выполнения этой цели.

Призидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности увеличить товарооборот с Ленобластью до $2 млрд. Об этом он рассказал на встрече с губернатором региона Александром Дрозденко.

По словам главы республики, в нынешнем году белорусские специалисты уверены в преодолении рубежа в размере $1 млрд. Лукашенко отметил, что в стране найдутся потоки и возможности для выполнения этой цели. Он также напомнил, что Белоруссия занялась восстановлением железных дорог в направлении северных портов.

Ранее Лукашенко призвал провести выборы так, чтобы "комар носа не подточил".

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