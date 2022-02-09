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Рэпера Kizaru обвинили в пропаганде наркотических средств
Сегодня, 20:23
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Рэпера Kizaru обвинили в пропаганде наркотических средств

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Соответствующее дело об административном правонарушении возбуждено 27 июля.

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти проводит проверку в отношении рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко). Его обвиняют в нарушении статьи о пропаганде наркотиков. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

27 июня возбуждено соответствующее дело об административном правонарушении. Об этом говорится в официальном ответе от ГУНК МВД России.

Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета

Ранее на Piter.TV: суд в Петербурге запретил песни Scally Milano на 14 ресурсах.

Фото: Piter.TV

Теги: административное правонарушение, пропаганда наркотиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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