Суд в Петербурге запретил песни Scally Milano на 14-ти ресурсах

По решению Василеостровского районного суда Петербурга, несколько песен репера Scally Milano и их текстов признаны запрещёнными среди несовершеннолетних. Их заблокировали по 14-ти ссылкам в Сети, сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.
В районную прокуратуру обратилась женщина с просьбой принять к рассмотрению административное дело о признании композиций пропагандой наркотических средств и запретить их к распространению.
После проведённого экспертами исследования установлено, что в текстах действительно содержится пропаганда наркотиков. Иск был удовлетворён.
Ранее мы сообщили о том, что петербургские суды вернули дела о пропаганде ЛГБТ против "Ростелекома" и Okko.
Фото: Piter.TV
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