Суд в Петербурге запретил песни Scally Milano на 14-ти ресурсах

После проведённого экспертами исследования установлено, что в текстах композиций содержится пропаганда наркотиков.

По решению Василеостровского районного суда Петербурга, несколько песен репера Scally Milano и их текстов признаны запрещёнными среди несовершеннолетних. Их заблокировали по 14-ти ссылкам в Сети, сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.

В районную прокуратуру обратилась женщина с просьбой принять к рассмотрению административное дело о признании композиций пропагандой наркотических средств и запретить их к распространению.

После проведённого экспертами исследования установлено, что в текстах действительно содержится пропаганда наркотиков. Иск был удовлетворён.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские суды вернули дела о пропаганде ЛГБТ против "Ростелекома" и Okko.

Фото: Piter.TV