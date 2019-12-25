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Суд в Петербурге запретил песни Scally Milano на 14-ти ресурсах
Сегодня, 10:30
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Суд в Петербурге запретил песни Scally Milano на 14-ти ресурсах

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После проведённого экспертами исследования установлено, что в текстах композиций содержится пропаганда наркотиков.

По решению Василеостровского районного суда Петербурга, несколько песен репера Scally Milano и их текстов признаны запрещёнными среди несовершеннолетних. Их заблокировали по 14-ти ссылкам в Сети, сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.

В районную прокуратуру обратилась женщина с просьбой принять к рассмотрению административное дело о признании композиций пропагандой наркотических средств и запретить их к распространению.

После проведённого экспертами исследования установлено, что в текстах действительно содержится пропаганда наркотиков. Иск был удовлетворён.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские суды вернули дела о пропаганде ЛГБТ против "Ростелекома" и Okko.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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