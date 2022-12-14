Петербургские суды вернули дела о пропаганде ЛГБТ против "Ростелекома" и Okko

Протоколы не стали рассматривать, поскольку в них допущены ошибки.

Сегодня, 27 июня, стало известно о том, что Смольнинский и Приморский районные суды вернули дела о ЛГБТ-пропаганде в отношении онлайн-кинотеатров "Ростелекома" и Okko. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Протоколы не стали рассматривать, поскольку в них допущены ошибки. В частности, Приморский районный суд указал на то, что заключения экспертов неправильно заверены: часть материалов не подшита и не имеет номеров. Заявителям указали и на отсутствие описи.

Видеоматериал на диске в конверте просто подколот степлером, на конверте какие-либо обозначения отсутствуют. Указанные недостатки не могут быть устранены судом и не позволяют принять законное и обоснованное решение по делу. Объединенная пресс-служба судов

Напомним, что Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ, в отношении "Ростелекома". Роскомнадзор установил "факт распространения художественных фильмов со знаком информационной продукции "16+", содержащих демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношение и (или) предпочтений".

В понедельник, 26 июня, Приморский районный суд зарегистрировал три административных дела в отношении онлайн-кинотеатра Okko по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних).

Фото: Piter.TV