Роскомнадзор составил на "Ростелеком" протокол об административном нарушении за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних

В ПАО "Ростелеком" сообщили, что с 1 марта 2023 года не владеют сервисом Wink.

Материалы составлены на "Ростелеком" за показ фильмов с ЛГБТ-тематикой в кинотеатре Wink. Об этом сообщили в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов.

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ, в отношении "Ростелекома".

В сообщении пресс-службы сказано, что Роскомнадзор установил "факт распространения художественных фильмов со знаком информационной продукции "16+", содержащих демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношение и (или) предпочтений". В "Ростелекоме" на претензию ответили, что с 1 марта 2023 года не владеют сервисом Wink.

В управлении рассказали, что "Ростелеком" несет ответственность "за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (двое целующихся в сексуальном контексте мужчин), содержащейся в художественном фильме "Как живой" со знаком "16+", что зафиксировано актом от 14.02.2023".

Материалы переданы в суд, к производству не приняты.

Фото: Piter.TV