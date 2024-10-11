В Германии полиция открыла огонь по мужчине, пытавшемуся поджечь кинотеатр

Преступнику удалось ранить нескольких человек.

Правоохранительные органы на территории немецкого города Крефельд открыли огонь и тяжело ранили человека, который пытался поджечь здание местного кинотеатра CINEMAXX. Такие сведения аудитории предоставили журналисты из издания Bild. Авторы материала уточнили, что мужчина бросил зажигательные смеси перед помещением. Подробности произошедшего выясняются. По другим данным, с собой у злоумышленника был молоток, которым он пытался атаковать других посетителей. Нападавшего успели ранить полицейские. Несколько посетителей все же пострадали.

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Фото и видео: Telegram / MASH