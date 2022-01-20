В Зеленогорске открылся новый киноконцертный комплекс

Трехэтажное здание площадью 2500 квадратных метров включает два кинозала на 300 и 50 мест, выставочное пространство, зимний сад.

В Зеленогорске появился новый киноконцертный комплекс, который стал частью благоустроенного городского парка. Открытие объекта приурочили к 70-летию зеленой зоны. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина отметила, что парк теперь полностью обустроен и продолжает развиваться — в этом году здесь появится еще и новая детская площадка.

По данным портала "Строительный Петербург", строительство комплекса началось в непростое время — в период пандемии. Однако проект удалось успешно реализовать благодаря поддержке губернатора и слаженной работе строительного блока. Глава администрации Курортного района Александр Забайкин подчеркнул, что здание соответствует всем современным требованиям и отличается высоким качеством исполнения.

Трехэтажное здание площадью 2500 квадратных метров включает два кинозала на 300 и 50 мест, выставочное пространство, зимний сад, а также помещения для персонала, гримерные и зоны отдыха. В здании предусмотрены лифты и удобная навигация для посетителей.

Новый комплекс станет центром культурной жизни Зеленогорска. Здесь будут проходить кинопоказы, концерты, выставки и творческие мероприятия. Современное оборудование обеспечит высокое качество зрелищных программ и комфорт для зрителей.

Видео: портал "Строительный Петербург"