"Ростелеком" оштрафован на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ в фильме

Пропаганду ЛГБТ усмотрели в фильмах "Как живой", "Бриджит Джонс: Грани разумного", "Проклятие Чаки", "Английский цирюльник".

Смольнинский районный суд рассмотрел дело об административном нарушении в отношении ПАО "Ростелеком" по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ. Организация получила штраф в 1 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов в среду, 2 августа.

Пропаганду ЛГБТ усмотрели в фильмах "Как живой", "Бриджит Джонс: Грани разумного", "Проклятие Чаки", "Английский цирюльник". На сервисе Wink кинокартины размещены под маркировкой "16+", что не соответствует законодательству РФ. В материалах дела говорится о содержащейся сцене "целующихся в сексуальном контексте мужчин" в "Как живой".

Отметим, что Wink владел "Ростелеком", однако с 1 марта текущего года доли на платформе были распределены по-другому.

Ранее мы рассказывали о том, что обвиняемый в поджоге военкомата в Петербурге заключен под стражу.

Фото: Piter.TV