Обвиняемый в поджоге военкомата в Петербурге заключен под стражу

Суд избрал стражу по 30 сентября 2023 года.

Дзержинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который пытался поджечь военкомат Центрального района. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга в среду, 2 августа.

Александра Перова задержали вчера, 1 августа. Он обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ.

По версии следствия, мужчина с группой лиц 31 июля в 19:29 совершил поджог районного военного комиссариата. Они действовали умышленно и использовали бутылку с зажигательной смесью.

Суд избрал стражу по 30 сентября 2023 года.

Ранее на Piter.TV: в психиатрическую клинику поместили женщину, которая пыталась поджечь военкоматы в Курортном и Кронштадтском районах.

Фото: объединенная пресс-служба судов