В психиатрическую клинику поместили женщину, которая пыталась поджечь военкоматы в Курортном и Кронштадтском районах

Наталия Колядина проведет в учреждении 30 суток для производства стационарной психиатрической судебной экспертизы.

Сестрорецкий районный суд рассмотрел ходатайство следствия о помещении в психиатрическую клинику в отношении 53-летней женщины, которая пыталась поджечь военные комиссариаты в Курортном и Кронштадтском районах. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ходатайство следствия удовлетворено судом. Наталия Колядина проведет в учреждении 30 суток для производства стационарной психиатрической судебной экспертизы.

Напомним, что инцидент произошел вчера, 1 августа. На месте преступления злоумышленница вела себя нервно, из-за чего привлекла внимание охранника. Кроме того, он почувствовал, что от Колядиной исходит запах горючего. Тогда сторож вызвал полицию.

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Фото: Piter.TV