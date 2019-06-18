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В психиатрическую клинику поместили женщину, которая пыталась поджечь военкоматы в Курортном и Кронштадтском районах
Сегодня, 19:10
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В психиатрическую клинику поместили женщину, которая пыталась поджечь военкоматы в Курортном и Кронштадтском районах

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Наталия Колядина проведет в учреждении 30 суток для производства стационарной психиатрической судебной экспертизы.

Сестрорецкий районный суд рассмотрел ходатайство следствия о помещении в психиатрическую клинику в отношении 53-летней женщины, которая пыталась поджечь военные комиссариаты в Курортном и Кронштадтском районах. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ходатайство следствия удовлетворено судом. Наталия Колядина проведет в учреждении 30 суток для производства стационарной психиатрической судебной экспертизы. 

Напомним, что инцидент произошел вчера, 1 августа. На месте преступления злоумышленница вела себя нервно, из-за чего привлекла внимание охранника. Кроме того, он почувствовал, что от Колядиной исходит запах горючего. Тогда сторож вызвал полицию. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить бизнесмена, обвиняемого в махинациях с выводом за рубеж 400 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: кронштадтский район, курортный район, подожгли военкомат, психиатрическая клиника
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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