В Петербурге будут судить бизнесмена, обвиняемого в махинациях с выводом за рубеж 400 млн рублей

Уголовное дело в отношении одного из обвиняемых – генерального директора нескольких организаций, специализирующихся на торговле автомобильными запчастями, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, который обвиняется в махинациях с выводом за рубеж более 400 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в период с декабря 2014 года по сентябрь 2019 года гендиректор нескольких организаций, специализирующихся на торговле автомобильными запчастями, совместно с бенефициаром других фирм, заключили контракты с иностранными компаниями. Под предлогом покупки товара на их счета переведено около 400 миллионов рублей. Часть оплаченной партии стоимостью 218 миллионов рублей была доставлена в Россию.

При этом были нарушены требования валютного законодательства РФ о возврате на свои счета в установленном порядке денежных средств, уплаченных за не ввезённый в Россию товар.

В период с июня 2016 года по июнь 2020 года злоумышленники вновь использовали данную криминальную схему, в результате чего за рубеж было выведено еще не менее 149 миллионов рублей.

В период с ноября 2018 года по сентябрь 2020 года от имени одной из фирм были произведены валютные операции по переводу на счета пяти иностранных организаций ещё свыше 108 миллионов рублей.

С июня 2019 года по август 2021 года аналогичным образом совершаются валютные операции по переводу не менее 30 миллионов рублей со счетов другой аффилированной компании на счета 13 иностранных организаций. Заявленный товар в Россию доставлен не был.

В сентябре 2021 года и марте 2022 года были задержаны трое фигурантов. Уголовное дело в отношении одного из обвиняемых – генерального директора нескольких организаций, специализирующихся на торговле автомобильными запчастями, направлено в суд для рассмотрения по существу.

В прошлом году полиция в Петербурге раскрыла дело об обнальщиках, сумевших перевести через свою схему 354 млн рублей.

Фото: МВД МЕДИА