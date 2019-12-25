Замглавы района в Челябинской области подозревают в махинации с жильем для сирот

Его подозревают в получении взятки в размере 50 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ задержали в Челябинской области первого замглавы Ашинского района Семена Авраменко. Мужчину подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, Авраменко получил взятку в размере 50 тысяч рублей от заинтересованного лица за совершение действий по заключению муниципального контракта на приобретение жилья для сирот.

Возбуждено уголовное дело в отношении Авраменко по статье о получении взятки и по статье о даче взятки – против местного жителя.

Ранее мошенник, выступавший с последним словом 13 часов, отправился в колонию на 12 лет. Мужчину обвинили в 56 эпизодах мошенничества с НДС на сумму около 300 миллионов рублей.

Фото: СК России