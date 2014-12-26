Мошенник, выступавший с последним словом 13 часов, отправился в колонию на 12 лет

Мужчина обвиняется в 56 эпизодах мошенничества с НДС на сумму около 300 000 000 рублей.

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил Евгению Парамонову, обвиняемому в мошенничестве, наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 200 000 рублей. Объем приговора свыше 1 100 листов. Об этом 28 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина обвиняется в 56 эпизодах мошенничества с НДС на сумму около 300 000 000 рублей. Совершенные деяния датируются 2011-2013 годами. На прошлом заседании он пытался доказать свою невиновность. Парамонов более 13 часов выступал с последним словом в стенах суда, однако доказать ничего не удалось.

Также в 2019 году Парамонов подал более 700 исков к следственным изоляторам, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Минфину и ФСИН. Это гражданское дело стало самым объемным за последние 10 лет. Он пожаловался на ущемление своих прав, пока находился в СИЗО.

Фото: Piter.TV