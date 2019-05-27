Последнее слово петербуржца, обвиняемого в мошенничестве, затянулось на 13 часов

Мужчина обвиняется в 56 эпизодах мошенничества с НДС на сумму около 300 000 000 рублей.

Обвиняемый в мошенничестве Евгений Парамонов более 13 часов выступал с последним словом в стенах Куйбышевского районного суда Петербурга. Он пытался доказать свою невиновность. Об этом 29 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина обвиняется в 56 эпизодах мошенничества с НДС на сумму около 300 000 000 рублей. Следующее заседание состоится 28 декабря этого года.

В 2019 году Парамонов подал более 700 исков к следственным изоляторам, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Минфину и ФСИН. Это гражданское дело стало самым объемным за последние 10 лет.

Он пожаловался на ущемление своих прав, пока находился в СИЗО: прогулки длились менее часа, внутренний двор не был оборудован скамейками, а навес от дождя был старым и пропускал воду. Также Парамонов жаловался на узкие опасные лестницы, дурнопахнущий мусорный контейнер и ранние подъемы. Особенно мужчину возмущало участие в судебных заседаниях через камеру-клетку, это унижало его честь и достоинство. За 200 проведенных подобным образом заседаний он требовал 67,5 миллиона рублей. Суд взыскал в его пользу лишь 30 тысяч.

Фото: Piter.TV