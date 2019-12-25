Полиция в Петербурге раскрыла схему обнальщиков, сумевших провести через неё 354 млн рублей

Злоумышленники положили себе в карман 42,5 млн рублей, совершив таким образом мошенничество в особо крупном размере.

Петербургские правоохранители раскрыли дело о мошенниках, которые обналичивание деньги через фиктивные банковские операции. Всего за период

с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 года через схему злоумышленников прошло 354 млн рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Махинации проводились в арендованном офисе на Заставской улице. Аферисты переводили деньги на расчётные счета подконтрольных юрлиц и ИП, чтобы потом снять из в банкоматах.

За услуги мошенники брали комиссию в размере не менее 12%: таким образом, им удалось нелегально выручить 42,5 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что из дома в Ленобласти вынесли ювелирные украшения стоимостью 720 000 рублей.

Фото: Piter.TV