Из дома в Ленобласти вынесли ювелирные украшения стоимостью 720 000 рублей

Также похитили 70 000 рублей, 180 евро.

Из дома во Всеволожском районе Ленобласти неизвестные вынесли ювелирные украшения стоимостью более 700 тысяч рублей и деньги. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 40-летний мужчина. Он сообщил, что из частного дома 3 октября в период с 08:00 до 14:20 неизвестный преступник похитил 70 000 рублей, 180 евро, ювелирные изделия на сумму 720 000 рублей. Общий материальный ущерб составил 1 497 050 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейским из Петербурга удалось предотвратить хищение деталей вагонного оборудования на сумму более 3,5 млн рублей.

Фото: pxhere.com