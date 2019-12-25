Полицейским из Петербурга удалось предотвратить хищение деталей вагонного оборудования на сумму более 3,5 млн рублей

Установлено, что в июле 2022 года, используя свое служебное положение, подозреваемые составили фиктивные накладные для организации погрузки деталей вагонного оборудования с территории пункта опробования тормозов станции Мга.

В Петербурге сотрудники транспортной полиции пресекли хищение деталей вагонного оборудования на сумму более 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские установили, что подозреваемы в возрасте 42, 46 и 53 лет, являясь руководителями организаций железнодорожной индустрии, совершили хищение тормозных композиционных колодок (7970 штук).

Установлено, что в июле 2022 года, используя свое служебное положение, подозреваемые составили фиктивные накладные для организации погрузки деталей вагонного оборудования с территории пункта опробования тормозов станции Мга Ленинградской области. Тормозные колодки по подложным документам должны были быть направлены в адрес железнодорожной организации на станции Новосокольники Псковской области. Однако злоумышленники, введя в заблуждение водителя грузового автомобиля, на котором перевозился товар, обозначили местом выгрузки товара – город Великие Луки Псковской области, где они планировали его дальнейшую реализацию.

Похищенный товар был изъят в момент выгрузки в городе Великие Луки. Сумма ущерба составила более 3,5 миллионов рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде, заключения под стражу, домашнего ареста.

Ранее на Московском вокзале полицейские по горячим следам раскрыли кражу дамской сумочки.

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте