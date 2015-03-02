На Московском вокзале полицейские по горячим следам раскрыли кражу дамской сумочки

Внутри были личные вещи, золотая цепочка, документы и телефон. Общая сумма ущерба – 20 тысяч рублей.

На Московском вокзале сотрудники транспортной полиции по горячим следам раскрыли кражу дамской сумочки. Подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

К полицейским обратилась 53-летняя жительница Тулы с просьбой оказать содействие в розыске ее дамской сумочки. Она сообщила, что внутри были личные вещи, золотая цепочка, документы и телефон. Общая сумма ущерба – 20 тысяч рублей.

По горячим следам был задержан безработный 60-летний уроженец Смоленской области. Полицейские установили, что злоумышленник сидел на скамейке в центре Мраморного зала вместе с потерпевшей. Оба они находились в состоянии алкогольного опьянения. Между ними завязалась беседа, и женщина перестала следить за своими вещами.

Подозреваемый тайком спрятал её сумочку сначала под скамейку, а потом переложил в свои личные вещи. Через пару минут к нему подошел его знакомый, и они покинули вокзал. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Ранее полицейские оперативно раскрыли кражу рюкзака на Витебском вокзале.

Видео: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте