Полицейские оперативно раскрыли кражу рюкзака на Витебском вокзале

В Петербурге сотрудники транспортной полиции по горячим следам раскрыли кражу рюкзака у пассажира на Витебском вокзале. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
К полицейским за помощью обратился 54-летний петербуржец. Он сообщил, что после посещения комнаты общего пользования на Витебском вокзале у него пропал рюкзак с вещами и гаджетами на общую сумму около 39 тысяч рублей.
По горячим следам был задержан 47-летний житель Республики Башкортостан. Установлено, что подозреваемый заметил "бесхозный" рюкзак на подоконнике и забрал его себе. Распорядиться краденным имуществом ему помешали полицейские. Подозреваемый неоднократно попадал в поле зрения полицейских за аналогичные преступления.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
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