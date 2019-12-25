Полицейские оперативно раскрыли кражу рюкзака на Витебском вокзале

Подозреваемый неоднократно попадал в поле зрения полицейских за аналогичные преступления.

В Петербурге сотрудники транспортной полиции по горячим следам раскрыли кражу рюкзака у пассажира на Витебском вокзале. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

К полицейским за помощью обратился 54-летний петербуржец. Он сообщил, что после посещения комнаты общего пользования на Витебском вокзале у него пропал рюкзак с вещами и гаджетами на общую сумму около 39 тысяч рублей.

По горячим следам был задержан 47-летний житель Республики Башкортостан. Установлено, что подозреваемый заметил "бесхозный" рюкзак на подоконнике и забрал его себе. Распорядиться краденным имуществом ему помешали полицейские. Подозреваемый неоднократно попадал в поле зрения полицейских за аналогичные преступления.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО