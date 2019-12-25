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Из офиса в Ленобласти украли сейф с деньгами и четыре ноутбука
Сегодня, 9:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из офиса в Ленобласти украли сейф с деньгами и четыре ноутбука

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Общий материальный ущерб составил 2 753 000 рублей.

В Тосненском районе Ленобласти из офиса украли сейф с деньгами. Об этом стало известно Piter.tv.

В поселке Федоровское инженер обнаружил в офисе следы взлома и кражу сейфа с денежными средствами. По его словам, в период со 2 по 5 сентября неизвестные проникли в административное здание организации, откуда похитили сейф с 2 550 000 рублей и четыре ноутбука. Общий материальный ущерб составил 2 753 000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленобласти мужчина попытался украсть из банка 1,4 млн рублей, но ему помешала сигнализация.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, сейф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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