Из офиса в Ленобласти украли сейф с деньгами и четыре ноутбука

Общий материальный ущерб составил 2 753 000 рублей.

В Тосненском районе Ленобласти из офиса украли сейф с деньгами. Об этом стало известно Piter.tv.

В поселке Федоровское инженер обнаружил в офисе следы взлома и кражу сейфа с денежными средствами. По его словам, в период со 2 по 5 сентября неизвестные проникли в административное здание организации, откуда похитили сейф с 2 550 000 рублей и четыре ноутбука. Общий материальный ущерб составил 2 753 000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленобласти мужчина попытался украсть из банка 1,4 млн рублей, но ему помешала сигнализация.

Фото: Piter.tv