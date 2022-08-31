В Ленобласти мужчина попытался украсть из банка 1,4 млн рублей, но ему помешала сигнализация

Сотрудниками уголовного розыска в Кингисеппском районе задержан неудачливый грабитель банка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
В понедельник, 29 августа, в период с 02:28 по 02:35 минут мужчина, повредив окно, проник в помещение дополнительного офиса одного из банков в деревне Ополье, откуда пытался похитить 1 419 100 рублей, находившиеся в банкомате. Задуманное он не смог довести до конца, так как сработала сигнализация. По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту попытки кражи.
На следующий день у дома 44 по Красносельскому шоссе в Петербурге по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 37-летний житель Волосовского района Ленинградской области.
Ранее из квартиры на Бухарестской украли ювелирные изделия, золотую монету Николая II и орден ВОВ.
Видео: МВД
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