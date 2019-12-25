Из квартиры на Бухарестской украли ювелирные изделия, золотую монету Николая II и орден ВОВ

Сумма ущерба 3 035 000 рублей.

У петербурженки, проживающей на Бухарестской улице, из квартиры украли деньги и вещи. Сумма ущерба составляет более 3 миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Как рассказала 49-летняя пострадавшая, в период с 17:00 27 августа до 22:00 28 августа неизвестный проник в принадлежащую ей трехкомнатную квартиру, расположенную на 4 этаже. Из квартиры пропали 350 долларов США, 400 тысяч рублей, 200 британских фунтов стерлингов, курительная трубка из слоновой кости и дерева, ювелирные изделия, одна коллекционная монета (золотая монета Николая II), орден ВОВ II степени. Сумма ущерба 3 035 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv