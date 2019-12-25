Подросток обокрал отца в Тихвине

Полицейские задержали 17-леьнего юношу, который похитил драгоценности на сумму 500 тыс. рублей.

В воскресенье, 28 августа, проживающий в Тихвине 17-летний подросток похитил у отца ювелирные украшения на общую сумму в 500 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям обратился 65-летний гражданин, который рассказал, что изделия пропали из его квартиры. Злоумышленник отогнул дверь оружейного шкафа и забрал даргоценности.

По горячим следам полиция задержала подозреваемого юношу у дома №18 во 2-ом микрорайоне. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина ограбил 83-летнего пенсионера у парадной его дома.

Фото: Pxhere