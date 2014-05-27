Мужчина ограбил 83-летнего пенсионера у парадной его дома

Злоумышленник заметил у пожилого человека кошелек, когда тот расплачивался за покупки в магазине, и решил его обокрасть.

Неизвестный украл у 83-летнего военного пенсионера, подполковника в отставке, кошелек. Злоумышленника удалось найти благодаря видеонаблюдению, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти..

Инцидент произошел в начале недели у дома №26, корпус 1 по улице Ярослава Гашека. По словам потерпевшего, его толкнул неизвестный мужчина у парадной и выхватил кошелек, в котором было 5300 рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".

24 августа подозреваемого задержали у станции метро метро "Дунайская". На данный момент у мужчину нет определенного места жительства. Он сознался в том, что совершил кражу. По словам подозреваемого, приметил пенсионера, когда тот оплачивал товары в магазине. После ограбления потратил деньги на личные нужды. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Piter.tv рассказал о том, как 17-летний турист из Ижевска решил подзаработать на петербургских пенсионерках.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО