17-летний турист из Ижевска решил подзаработать на петербургских пенсионерках

Молодой человек обманул двух пожилых женщин, а потом уехал домой.

17-летний турист из Ижевска решил подзаработать во время путешествия в Петербурге и обманул несколько пенсионерок. Пожилые женщины обратились в полицию 10 и 12 августа, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам 87-летней потерпевшей, в начала августа ей позвонила неизвестная девушка и представилась ее внучкой. Далее женщина сказала о том, что она сбила человека и ей нужно 800 тысяч рублей для урегулирования вопросов. Пенсионерка смогла предложить только 150 тысяч рублей. Далее трубку взял мужчина и провел "инструкцию": деньги нужно было завернуть в полотенце и передать курьеру. На следующий день она так и сделала.

Аналогичная история спустя несколько дней произошла и с 84-летней женщиной. Она отдала курьеру 100 тысяч рублей. По факту случившегося возбудили уголовные дела по статье "Мошенничество".

Полицейские установили, что к потерпевшим приходил один и тот же молодой человек. Подозреваемым оказался 17-летний Даниил, который приехал в Петербург в качестве туриста. Пока его мама с сестрой осматривали достопримечательности, молодой человек устроился курьером к телефонным мошенникам. По словам подростка, в мессенджере он нашел предложение, которое обещало 10% от вырученной суммы. Он понимал, чем придется заниматься.

На данный момент молодой человек находится в Ижевске. Его допросили в качестве подозреваемого и избрали меру пресечения о подписке о невыезде. Теперь полицейские разыскивают остальных участников мошеннической схемы.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО