Лавров: евро может быть использован в махинациях Запада

Глава МИД РФ рассказал, что у России нет доверия к валютам недружественных стран.

Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал о том, что такая валюта как евро может быть использована в махинациях стран коллективного Запада. Об этом Сергей Лавров сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в Москве. Он добавил, что у руководства страны и бизнеса уже нет никакого доверия к американской национальной валюте - доллару.

Ляйен пыталась оправдать методы или законы, которые требуется принять, чтобы воровать деньги российского государства и российских граждан. Поэтому в ЕС тоже эта тенденция возвращения к колониальным методам, чтобы жить за чей-то счет. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров назвал слова папы Франциска об операции на Украине нехристианскими.

Фото и видео: МИД России

