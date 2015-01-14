Лавров назвал слова папы Франциска об операции на Украине нехристианскими

Глава МИД РФ негативно оценил высказывание Святого престола о бурятах и чеченцах.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал слова папы Римского Франциска о специальной военной операции на Украине нехристианскими. Соответствующее заявление дипломат сделал на пресс-конференции с журналистами в Москве. Чиновник напомнил, что понтифик из католической церкви обвинил в интервью изданию "Америка" бурятов и чеченцев в жестокости. Сергей Лавров пояснил, что подобные высказывания не помогают ни авторитету Ватикана, ни мирному урегулированию украинского конфликта. Святой престол счел, что наиболее серьезные преступления против человечности на СВО делают солдаты, которые были воспитаны "вне русской традиции".

Папа Франциск и к переговорам призывает, но и делал недавно непонятное заявление, совсем не христианское, выделив две народности РФ в какую-то категорию, от которой можно ожидать зверств во время военных действий. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ напомнил о том, что по отдельности российские регионы Бурятия и Чечня, как и вся страна, отреагировали на данное высказывание Франциска, а также выразили надежду на то, что такоезаявление с его стороны больше не повторится.

Глава МИД Лавров: Москва никогда не просила о переговорах с Киевом.

Фото и видео: МИД России