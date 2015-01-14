Глава МИД Лавров: Москва никогда не просила о переговорах с Киевом

Министр иностранных дел оценил "вранье" о том, что Москве нужна "передышка" на СВО.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что Москва никогда не просила о переговорах с Киевом для урегулирования конфликта, но при этом дипломаты готовы выслушать другую сторону по возможному решению кризисной ситуации или того, кто имеет к этому интерес. Информацией с журналистами поделился глава МИД РФ в ходе пресс-конференции, посвященной проблематике европейской безопасности.

Когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для, так сказать, того, чтобы собрать силы дополнительные для СВО, ну, это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Европа подчинила свою безопасность США.

Фото и видео: МИД России