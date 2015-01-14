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Лавров: Европа подчинила свою безопасность США

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Глава МИД РФ пояснил, что регион ЕС полностью зависит от американских ВС.

Европа подчинила свою безопасность американской стороне. Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал в ходе пресс-конференции с журналистами в Москве. Дипломат добавил, что ранее Франция и Германия пытались обсуждать возможность создания собственных Вооруженных сил в Европе, но эти инициативы не нашли поддержки со стороны коллег и властей США. Министр уточнил, что в настоящее время вся региональная безопасность ЕС свелась к полному подчинению силам Вашингтона.

... Им сейчас надо между собой договориться, вот, Макрон срочно полетел в Вашингтон жаловаться, требовать, не знаю, чем это закончится, но нам такая безопасность не нужна.

Сергей Лавров, глава МИД РФ
 

Лавров: игры НАТО с огнем у берегов Китая несут риски и для России.

Фото и видео: МИД России

Теги: гарантии безопасности, мид, нато, сергей лавров, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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