Суд Петербурга рассмотрит три дела о пропаганде ЛГБТ против онлайн-кинотеатра Okko

Материалы дел переданы судье, к производству не приняты.

В понедельник, 26 июня, Приморский районный суд зарегистрировал три административных дела в отношении онлайн-кинотеатра Okko по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних). Об этом сообщили в пресс-службе объединенных судов Санкт-Петербурга.

Согласно материалам, 22 марта и 6 апреля на сервисе показывали художественные фильмы с возрастным ограничением 16+. При этом в кинокартинах демонстрировали нетрадиционные отношения.

Нехорошее нашли в следующих фильмах: "Неправильное воспитание Кэмерон Пост", "Бриджит Джонс: грани разумного", "Идеальные незнакомцы", "Еще три свадьбы", "Черный лебедь", "Новые мутанты", "Английский цирюльник", "Отличница легкого поведения", "Немножко беременны", "Зильс-Мария", "Римские расставания", "Игра в имитацию", "Маленькая Италия", "Александр", "Любовь, любовь, любовь", "Семейка Тененбаум". Пресс-служба объединенных судов Петербурга

Материалы дел переданы судье, к производству не приняты.

Ранее на Piter.TV: Роскомнадзор составил на "Ростелеком" протокол об административном нарушении за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Фото: Piter.TV