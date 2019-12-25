Русский музей открыл онлайн-кинотеатр

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Русский музей открыл первый музейный онлайн-кинотеатр. Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре Петербурга.

На специальном медиапортале Русского музея представлено более 150 разных видео, среди которых — лекции, фильмы, презентационные ролики, посвященные истории русского изобразительного искусства, истории и коллекции учреждения культуры.

Первой премьерой станет цикл видеофильмов гендиректора музей Владимира Гусева "Век Русского музея". Они будут впервые представлены широкой аудитории в полном объеме.

Ранее Piter.TV показал видео с открытия Русского музея.

Фото: Piter.TV