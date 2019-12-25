Сериал "Чики" обвинили в пропаганде ЛГБТ

Сериал могут заблокировать.

В воскресенье, 26 июля, стало известно, что уполномоченный по защите семьи в Петербурге и области обвинил российский сериал "Чики", рассказывающий историю четырех подруг, которые зарабатывают нелегким трудом в притоне, в пропаганде ЛГБТ и феминизма. Об этом сообщил РБК.

Так, Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал. Специалист уточнила, что в организацию обратились родители подростков с такой же просьбой, а, учитывая, что в российском законодательстве есть закон о блокировании информации для несовершеннолетних, то, по мнению Баранец, такой сериал не должен быть в доступе. В заявлении Баранец, которое она направила в Роскомнадзор и МВД, опубликованном в telegram-канале "Антиглянец", говорится, что сериал – социальная кампания с целью привлечения внимания к Консорциуму женских неправительственных объединений, пропаганды ЛГБТ и феминизма.

Ранее мы писали, что на Украине снимут фильм о запорожских казаках-геях.

Фото: Кинопоиск