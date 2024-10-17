"Подписные издания" намерены оспорить обвинения в пропаганде ЛГБТ*

Признаки экстремистской идеологии нашли в нескольких книгах, продаваемых в книжном магазине.

В Северной столице в судебном участке №203 зарегистрировали дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения), в отношении "Подписных изданий", – сообщает в своем Telegram-канале руководительница Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Поводом для начала административного процесса стали книги за авторством Оливии Лэнг и Сьюзан Сонтаг, которые книжный магазин реализовывал в рамках договора поставки с издательством "Ад Маргинем Пресс".

Согласно полученному заключению, в представленных материалах содержатся признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, идей запрещенного судом движения "ЛГБТ". Дарья Лебедева, руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

Представители "Подписных изданий" с правонарушением не согласны и намерены его оспорить. Свои объяснения они представят на судебном заседании.

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин заинтересовался ситуацией на "Ленфильме".

*Движение ЛГБТ признано на территории РФ экстремистским и запрещено

Фото: Piter.TV